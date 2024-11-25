慶12強賽奪冠 華航祭折扣、日機韓票未稅萬元有找

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中華航空慶賀台灣隊贏得世界棒球12強賽冠軍，祭出台灣出發全航線冠軍優惠，限時72小時享來回機票84折起優惠，日本及韓國未稅萬元有找。

華航今天發布新聞稿，華航網站及APP自26日至28日，推出限時72小時機票優惠活動，於期間內購買114年2月1日至10月25日台灣地區出發全航線，來回經濟艙84折起、商務艙及豪華經濟艙可享88折起優惠價。

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華航以折扣後未稅價為例，台北-東京新台幣9492元起、台北-福岡7896元起、台北-大阪9660元起、台北-曼谷5040元起、台北-新加坡5292元起、台北-首爾5880元起。

長程航線部分，直飛歐洲6大黃金航點未稅價，台北-阿姆斯特丹最優惠2萬1168元起、台北-倫敦2萬1588元起；美澳航線兩萬元有找，台北-舊金山1萬7640元起、台北-西雅圖1萬9068元起、台北-布里斯本1萬6380元起、台北-雪梨1萬8900元起。（編輯：管中維）1131125