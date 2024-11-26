中國籍鈺洲啟航輪擱淺野柳 航港局防污抽5噸餘油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北23日電）中國籍船隻鈺洲啟航輪擱淺於野柳，為了避免油污污染海洋，航港局昨天啟動首次抽油作業，順利抽出5噸餘油，預計29日進行第2次抽油作業。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，為化解擱淺於野柳的中國籍鈺洲啟航輪油污染危機，航港局依交通部長陳世凱指示，在船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊完善前置作業及安全第一原則下，掌握近期最佳海象，11月25日上午啟動抽油作業，優先抽除污染風險最高的重油。

航港局說，因海象限制，此次抽油作業今天清晨暫告一段落，已順利抽出5噸餘油，為提升抽油效率，航港局已督促專業團隊強化相關設備，除備妥海上除污船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。

航港局表示，因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及P&I委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，希望儘早抽除290噸殘油。

至船體與橋式機的移除，航港局說，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，等提出後再會同相關單位審查後，辦理船貨物移除作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航港局指出，為降低抽油期間油污外洩造成污染的風險，已會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，倘有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，同時迅速完成除污工作。

另外，航港局表示，已請專業團隊指派專人於鈺輪作業現場及透過CCTV密切掌握船況及周邊環境，要求P&I保險公司依照海保署規範，以每日更新油污染擴散模擬最大範圍，辦理金山至瑞芳間長達38公里的海岸線巡查，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查部署於該等地點防污資材完妥，以即時因應油污外洩的緊急處置。（編輯：李亨山）1131126