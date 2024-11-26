台中歌王級男子高音突飆不上去 檢查竟是早期喉癌

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中56歲男子平時喜歡與朋友唱KTV，在朋友圈是歌王等級，近幾個月高音突飆不上去，原以為是感冒，吃藥不見改善，台中林新醫院今天表示，經系列檢查發現是早期喉癌。

台中市林新醫院發布新聞稿表示，這名56歲男子從事夜班保全工作，晚上值班時會抽菸提神，白天下班睡不著會喝點酒助眠；工作之餘，喜歡與朋友唱KTV，在朋友圈裡算是歌王等級。

林新醫院指出，近幾個月來，男子發現自己高音部分唱不上去，起初以為是感冒，吃了幾週藥仍不見改善，才到耳鼻喉科求助；經耳鼻喉科醫師進行內視鏡檢查，發現聲帶有腫瘤，病理切片報告顯示為喉癌，醫師並安排喉鏡、超音波及全身正子掃描等一系列檢查，證實為早期喉癌。

林新醫院放射腫瘤科醫師林敬薇表示，早期喉癌治療有外科手術治療及放射線治療等方式，外科手術治療可能改變病人聲帶結構，影響聲音品質，患者擔心以後不能再唱歌，也擔心自己音質改變及高音唱不上去，甚至說話功能無法保留，與醫師討論後決定轉到放射腫瘤科，接受癌症放射治療儀的放射線治療，療程需7週，每次約需15分鐘治療時間。

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林敬薇說明，放射線治療的副作用與癌症期別有關，越晚期治療範圍越大，副作用就越明顯。例如患者是早期喉癌，副作用是喉嚨痛、沙啞；晚期喉癌放療副作用比較明顯，會有吞嚥痛影響進食，體重減輕等較明顯症狀；副作用大多從治療第3週開始出現，治療完2到4週恢復正常。

林敬薇指出，放射線治療時期營養要充足，特別是蛋白質攝取要足夠，可幫助黏膜修復，並減輕副作用；患者經過7週認真配合療程並於開始治療後戒菸，內視鏡檢查已看不到聲帶上腫瘤，電腦斷層影像檢查也顯示腫瘤消失；治療完3個月，患者聲音恢復，又可再度飆歌。（編輯：陳仁華）1131126