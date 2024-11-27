早安世界》冷氣團報到 29、30日清晨最冷北台灣平地低溫探11度
冷氣團今報到 29、30日清晨最冷北台灣平地低溫探11度
中央氣象署表示，大陸冷氣團27日起南下，最冷的時間點會是29、30日清晨，冷氣團加上輻射冷卻影響，北台灣普遍平地低溫約11度至13度，中部13度至15度、南部15度至17度，局部近山區平地可能出現不到10度的低溫；冷氣團影響期間，白天可以見到陽光、加上水氣少，北台灣高溫可回升至18度至20度，南部約23、24度，要留意日夜溫差較大。（看完整報導）
陳傑憲總統府致詞哽咽：沒想過能拿冠軍 往後抬頭挺胸迎向國際
台灣隊於世界12強棒球賽拿下隊史首冠，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行26日下午從凱達格蘭大道、公園路口出發，沿途民眾夾道熱烈歡迎，最後進入總統府接受總統賴清德與副總統蕭美琴致意，隊長陳傑憲致詞時哽咽表示，感謝能與隊友們一步一步走到最頂點，他沒想過有辦法拿冠軍，也沒有想過這個世代有辦法拿到世界冠軍，「往後我們能抬頭挺胸走向世界舞台、迎向國際」。國手們成為家喻戶曉的大明星，許多一日球迷成為球員粉絲，若你決定開始看中華職棒，中央社整理入門手冊，帶你從國際賽「一日球迷」進化成真正棒球迷。（看完整報導）
古林睿煬加盟火腿記者會：從中職邁向日職證明台灣可養出好選手
24歲投手古林睿煬從中職統一獅隊出發加盟日職火腿隊，26日舉行加盟記者會，他直言這一步對台灣棒球很重要，證明台灣可以養出好選手；火腿與古林睿煬簽下3+1年合約，據了解前3年合約年薪總合為170萬美元（約新台幣5515萬元）。獅隊總教練林岳平回憶一路走來難掩情緒哽咽，6年來以教練身分造就球隊首名旅外球員，「比拿下世界第一冠軍更驕傲。」古林睿煬記者會上牽著穿100號球衣的阿嬤林陳麗珠出場，阿嬤分享背號意涵是要讓她「呷到百歲」，雖不捨也盼古林睿煬往更好的地方去。（看完整報導）
美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 展現對印太承諾
美國第七艦隊司令部在聲明中指出，美國海軍一架P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）26日在國際空域飛越台灣海峽。美國符合國際法在台灣海峽範圍內行動，以維護所有國家航行權利與自由。國防部表示，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。（看完整報導）
台積電高雄首座2奈米廠進機 估明年上半年試產
晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠26日舉行進機典禮，估計明年上半年展開試產，這是台積電在高雄的首座晶圓廠，象徵台積電高雄布局邁入新里程碑，在南台灣的規模進一步擴大。台積電對於高雄2奈米廠進機典禮相當低調，表示屬於內部活動，不對外公開。（看完整報導）
專題／芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普擬加徵關稅施壓中國解決毒危機
美國每週超過1500人因用藥過量死亡，合成鴉片類藥物芬太尼是主要的罪魁禍首，尤以舊金山、費城等大城市受害最深。美國總統當選人川普表示，他上任第一天就要簽署行政命令，祭出關稅措施，施壓中國、加拿大、墨西哥處理芬太尼議題。（看完整報導）
墨西哥法官民選創全球先例 批評者憂可能受政治、販毒集團影響
墨西哥將成為全球唯一以投票選出各級法官的國家，根據25日公布的數據，超過3.4萬人登記參加明年6月1日舉行的第一輪選舉，角逐881個法官職務。這項改革導致墨西哥與經濟夥伴美和加拿大爆發外交摩擦、擾亂金融市場，引發司法人員和其他反對人士發動一連串的抗議；批評人士擔心，民選產生的法官不僅可能受到政治影響，也易於受到販毒集團施壓，畢竟販毒集團會利用賄賂與恐嚇手段影響官員。（看完整報導）
洪申翰：謝宜容辦公室擺設過當 勞動部員工不用備禮討好長官
勞動部長洪申翰上任後首個行程就是視察勞發署北分署，他表示，前勞發署北分署長謝宜容辦公室擺設「我覺得是過當」，還要員工花心思維持擺設、品味，甚至還有員工被要求跑步等，聽了很遺憾也誇張，他也指示未來準備禮物討好長官的向上管理不會再有，「我也會以身作則、從我做起」。（看完整報導）
郭哲敏交保1億元檢方抗告成功 高院發回更裁
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院日前裁定交保新台幣1億元。檢方不服提起抗告。台灣高等法院26日晚間指出，被告郭哲敏、張旭昇先前均有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性很高，因此撤銷原裁定，發回新北地院更裁。（看完整報導）
腸病毒就診創10年單週新高 疫情高峰延到12月中
衛福部疾管署26日表示，上週腸病毒就診共2.6萬人次，為10年單週新高。發言人羅一鈞表示，預估疫情高峰延後，可能落在12月中，單週就診上看3萬人次，明年1月中下旬才會脫離流行。（看完整報導）
開箱老照片》台灣田徑之父關頌聲
「台灣田徑之父」關頌聲1960年11月27日病逝，他是一位建築師，1920年在天津創辦「基泰工程司」，但他更為人熟知的身分是田徑運動愛好者，推廣體育活動不遺餘力。關頌聲曾資助「亞洲鐵人」楊傳廣赴美訓練，使楊傳廣實力大增，為1960年羅馬奧運奪得十項全能銀牌奠定基礎；他也在省運動會發掘女子跳高金牌得主紀政，資助她北上求學、參與1960年羅馬奧運。關頌聲逝世後，楊傳廣與紀政多次到恩師墳前致意。（看完整報導）
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- 早安世界》冷氣團報到 29、30日清晨最冷北台灣平地低溫探11度2024/11/27 07:29
- 2024/11/26 07:07
- 2024/11/25 07:20
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