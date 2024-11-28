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中央大學衛星影像月曆 俯瞰發電廠繪能源風景圖

2024/11/28 10:14（11/28 10:36 更新）
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中央大學太空及遙測研究中心出版2025年「能源視界」月曆，俯瞰全台各大發電廠，繪出台灣獨有的能源風景。（中大提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月28日
中央大學太空及遙測研究中心出版2025年「能源視界」月曆，俯瞰全台各大發電廠，繪出台灣獨有的能源風景。（中大提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月28日
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（中央社記者許秩維台北28日電）因應全球邁向淨零碳排轉型趨勢，中央大學太空及遙測研究中心出版的2025年衛星影像月曆，以「能源視界」為主題，俯瞰全台各大發電廠，繪出台灣獨有的能源風景圖。

中央大學今天發布新聞稿指出，2025年衛星影像月曆以6大主題、7座發電廠衛星影像呈現，包括「水」大觀發電廠和明潭發電廠、「煤」台中發電廠、「核」第三核能發電廠、「光」台南鹽田光電廠、「氣」大潭發電廠、「風」海洋竹南發電廠，展現台灣的多元能源風貌。

中央大學太空及遙測研究中心接收站主任蔡富安表示，中央大學的超高解析衛星影像，不但能提供廣域的即時、永續監測，也能洞察細微的地表變遷、協助場域評估選址，伴隨民生、產業逐電追風的發展進程，扮演環境調查與發展規劃最佳利器。

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衛星影像月曆製作團隊成員曾國欣提到，從衛星視角俯瞰，發電廠如同散落在山巒、海岸和平原間的明珠，串聯整座島嶼的電力脈動，山谷間抽蓄發電的池水波光粼粼，猶如大地的脈動；海岸邊的風力發電機，葉片在光影中旋轉，在光線的反射下仿若扇出點點星光，各大發電廠於群山、田野間各司其職，繪出台灣獨有的能源風景圖。

中央大學指出，太空遙測中心從1995年開始製作衛星影像月曆，每年均絞盡腦汁企劃主題，從早期的自然風光，到近年將觸角延伸到人文關懷、邦交情誼和環境議題；月曆封底也充滿巧思，以1998年衛星影像和2024年影像作今昔對照，當年解析度僅30公尺，如今已進化到50公分超高解析影像，象徵台灣衛星遙測技術的演變與進步。（編輯：管中維）1131128

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