助塵爆重傷生返校、防疫晝夜接機 校安人員獲表揚

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表揚大專校院績優校安人員，銘傳大學彭豫立協助在「八仙塵爆」中重傷學生重返校園；台師大莊善媛在COVID-19疫情間，晝夜到機場接機協助境外生，都受到肯定。

教育部今天在高雄市舉辦第1屆「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮，共有56名校安人員進入決選，最後選出22人接受績優獎表揚；另有48人服務年滿15年，獲得資深獎表揚。

彭豫立在銘傳大學服務12年，善於溝通協調，民國104年發生「八仙塵爆」事件，他全力協助2名身受重傷的學生，每天不辭辛勞往返2間醫院，協助家長處理問題。學生返校後，也持續陪伴復健和關懷學習適應狀況，今天獲頒績優校安人員。

另一名績優獎得主莊善媛，在台灣師範大學服務10年。COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）期間，協助來自世界各地的境外生，不分晝夜到機場接機，並追蹤隔離學生的健康與心理狀況。在本務之餘，還協助學務處編輯陪伴與輔導故事專書，將經驗分享到全國。

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中央大學姜德剛服務3年，曾協助處理登山社團山難事件、學生墜樓等緊急事件。除此之外，他還成立學生志工團，協助校外租屋訪視工作，並帶在寒暑假間帶隊到偏鄉國小辦理防制藥物濫用宣導服務學習活動，都獲得不錯的成效。

教育部指出，近來包括濫用藥物、詐騙、自殺及霸凌防制、性平教育等議題，校安人員站在第一線，更須展現敏銳性、多元性與解決問題的能力。期盼透過表揚活動，向全國辛苦的校安人員致謝。（編輯：陳政偉）1131128