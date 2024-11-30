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環法自行車挑戰賽日月潭開跑 傳奇車手驚喜現身

2024/11/30 12:31
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（中央社記者余曉涵台北30日電） 「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」系列今年首次在台舉辦，讓2500名車友騎乘在日月潭車道，傳奇車手「曼島飛彈」馬克·凱文迪許也來台參賽。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，全球最具歷史與知名度的自行車運動賽事Tour de France（環法自行車賽），為了給業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」系列。

觀光署說，「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」今年首次在台舉辦，便選在CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，並經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）組織認證授權，成功讓台灣的美景站上國際舞台，打響台灣自行車運動觀光品牌。

觀光署指出，「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」今天開騎，來自32國2500名自行車好手騎乘自行車暢遊日月潭，重量級環法破紀錄單站英國籍環法傳奇車手「曼島飛彈」馬克·凱文迪許（Mark Cavendish）以及曾得過4屆環法總冠軍的另一外傳奇車手克里斯·弗魯姆（Chris Froome）也驚喜來台參加。

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觀光署說，挑戰賽活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，104公里路線從向山遊客中心出發，沿途一路經過埔里、車程、水里等南投小鎮，最終進入魚池鄉衝刺終點，路線共設置二個2級爬坡點，讓全台自行車爬坡好手可以爭奪登山王紅點衫榮耀。

104公里的總成績冠軍得主，將有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下；29公里賽事則以CNN經典環潭路線為主，讓各年齡層、男女老少都能輕鬆體驗環法氛圍，欣賞日月潭晨間的美景。（編輯：李亨山）1131130

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