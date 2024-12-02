成大研究：病毒侵入人體免疫機制啟動 顛覆想像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南2日電）國立成功大學團隊10年研究新發現，病毒侵入細胞後、最早人體防禦機制啟動模式，比過去理解至少提前數小時或半天，刊登在全球頂尖期刊「科學進步（Science Advances）」。

成大今天發布新聞稿指出，這項研究由微生物及免疫學研究所副教授凌斌團隊完成，讓人更了解病毒入侵人體過程，不僅可做為開發新型疫苗基礎參考，也對紅斑性狼瘡等自體免疫疾病提供治療機轉更多理解與運用。

凌斌指出，病毒侵入人體時會先利用「胞吞作用」（endocytosis），也就是細胞膜凹陷形成一個囊泡，把病毒包起來成為胞內體（endosome），等進入細胞後，再突破胞內體複製繁殖；人體則會啟動先天免疫防禦機制，由能夠偵測病毒核糖核酸的接受器RIG-I發現後，進而活化細胞分泌第一型干擾素對抗病毒。

過去認為，RIG-I要等到病毒複製到一定數量後，才能偵測到核酸變化，啟動防禦。但成大團隊發現RIG-I其實早就等在胞內體門口，病毒只要一突破就會被偵測到，免疫機制啟動時間比過去所知至少提前數小時或半天，顛覆想像。

凌斌表示，這種情況主要是針對套膜病毒，包括流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與SARS（嚴重急性呼吸道症候群）等病毒，讓人更深入了解如何抵抗這些對人類生存產生重大影響的感染。

此外，此研究另一個重要發現，是藏在胞內體中先天免疫調控因子TAPE（TBK1-Associated Protein in Endolysosomes），不僅是活化RIG-I主要因素，在免疫系統中巨噬細胞與樹突細胞裡，也扮演調控活化第一干擾素關鍵角色。

凌斌說，透過動物實驗驗證TAPE重要性，在小鼠身上剔除TAPE基因後，會嚴重影響對抗流感病毒與其他核糖核酸病毒能力，這項發現也可做為治療病毒感染重要基礎。

這項研究今年11月初刊登後，短時間內已有近2000次下載（不包括瀏覽數），受到全球矚目。（編輯：陳清芳）1131202