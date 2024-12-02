乳癌好發三明治族群 護乳5招助降7成風險

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）乳癌是女性健康公敵，尤其台灣乳癌好發年齡是上有老、下有小的三明治族群，專家呼籲落實蔬果均衡、規律運動、避免晚生育、定期乳癌篩檢、遠離菸檳，可降低7成乳癌威脅。

根據衛生福利部統計，乳癌連續19年為台灣女性癌症發生率之首，最新癌症登記報告顯示，乳癌新發病例高達1萬5448人，每天有42人被宣告罹患乳癌，約有9人因乳癌失去寶貴生命。台灣乳癌好發年齡約在45至64歲之間，其中以45至49歲每10萬名婦女發生213人為最高。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟近日透過新聞稿提醒，乳癌其實是可以預防的，從生活中落實「護乳5招」，就可有效降低7成乳癌風險。這5招分別為蔬果彩虹579、規律運動、避免晚生育、定期乳癌篩檢、遠離菸檳，只要確實實踐這些健康守則，就能大幅降低7成乳癌威脅。

蔡麗娟指出，預防乳癌最重要的就是透過X光乳房攝影定期篩檢，可偵測乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，早期乳癌5年存活率近100%，第2期也有95.6%，但第3期開始降為80.5%，若不幸拖到第4期乳癌5年存活率僅約39.4%，意味著乳癌早期發現及早治療的重要性。

蔡麗娟表示，定期乳房X光攝影可降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%死亡率。政府免費提供45歲以上至未滿70歲婦女，以及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

蔡麗娟解釋，蔬果彩虹579就是依照性別、年齡的不同要攝取不同份數的蔬果，再配合「彩虹攝食」原則，多色多樣均衡的攝食，12歲以下兒童，每天攝取5份新鮮蔬菜水果；12歲以上女性，7份蔬菜水果；男性則應每天攝食9份蔬菜水果，且蔬菜比水果需多1份。

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每天規律運動30分鐘，就可降低20%罹患癌症的風險，台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓呼籲，乳癌病友有規律運動比起沒運動病友可降低復發率及降低40%乳癌死亡率；規律運動可控制體重，需減重者減少2到9公斤，可降低乳癌風險10%到15%。

隨社會變遷及教育年數增加，不論男女生活忙碌，導致婚育觀念改變，晚婚、晚生育現象日趨普遍，甚至不婚不生。周旭桓表示，女性愈來愈晚婚、晚生育，一生中身體受雌激素影響太久，當心包括乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌等風險也跟著增加，適齡生育非常重要。（編輯：張雅淨）1131202