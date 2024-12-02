促社區大學拓展地方創生 教部最高補助350萬元

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（中央社記者許秩維台北2日電）為促進社區大學拓展地方創生、提升公民素養，教育部鼓勵地方政府盤點，並整合所轄社區大學發展特色議題，教育部將依校數規模補助，10校以上至多補助新台幣350萬元。

教育部近日公告114年度教育部補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫，由地方政府盤點發展特色，並整合所轄社區大學辦理，目標希望提升人民現代公民素養及公共事務參與能力、協助推動地方公共事務及地方創生、培育地方人才、促進社區永續發展等。

教育部說明，補助議題包括發展地方知識學及地方創生、提升民眾現代公民素養及人文社會素養、培育地方人才及促進社區永續發展、社區大學相關議題行動研究、發展數位教學及數位學習、協助落實政策推動提升民眾公共事務參與力等面向。

申請補助的提案方式分為整合型（由地方政府整合所轄社區大學共同執行）、個別型（由社區大學依補助議題向地方政府個別提案申請後，再由地方政府核轉教育部進行審查），教育部將考量各地方政府所轄社區大學校數、提案計畫內容及114年度預算規模，核給補助經費。

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教育部表示，依照縣市校數規模不同，整合型提報10校以上至多補助350萬元，5校至9校至多補助250萬元，4校以下至多補助150萬元；個別型提報，10校以上至多補助250萬元，5校至9校至多補助150萬元，4校以下至多補助100萬元。

地方政府可於即日起至明年4月11日下午5時前提出申請，教育部將邀請學者專家組成審查小組，就計畫書內容、經費配置、是否符合計畫執行重點等予以審查，擇優補助。（編輯：張雅淨）1131202