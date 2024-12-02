鳳運昇接任海巡署南部分署長 提升海域安全防範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄2日電）海巡署南部分署新任分署長由少將鳳運昇接任，今天在高雄舉行布達宣誓典禮。鳳運昇表示，面對日益複雜的海洋安全形勢，致力加強南部海域安全監控和防範工作。

海洋委員會海巡署南部分署上午10時在高雄市興達港海巡基地舉行布達宣誓典禮，由海巡署副署長許靜芝主持布達儀式。許靜芝表示，盼借重新鳳運昇長才，推動各項查緝及海洋資源保育，鞏固南部地區海域、海岸安全，穩健推動各項施政，為民眾守護「國安、治安、平安」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南部分署發布新聞稿指出，鳳運昇由原海巡署教育訓練測考中心主任調任，鳳運昇畢業於政治作戰學院85年班、國防大學戰爭學院104年班，曾任東南沙分署副分署長及主任秘書、南沙指揮部指揮官、海巡署第十三巡防區指揮部主任等職務。

鳳運昇表示，面對日益複雜的海洋安全形勢，將遵循海巡署政策方向，致力加強南部海域安全監控和防範工作，提升海洋巡防能力，強化與地方政府和相關部門協作，應對各種潛在的海洋安全威脅。（編輯：郭諭儒）1131202