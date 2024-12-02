2024世界軍事模型展 台灣選手獲最大獎摘3金1銀1銅

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）2024世界軍事模型展日前在首爾舉行，台灣選手作品勇奪展會總冠軍（Best of Show），另拿下3金、1銀、1銅，為國爭光。

2024世界軍事模型展（4th 2024WMMF）11月23日至12月1日在首爾市內的韓國戰爭紀念館舉行，台灣選手楊尚衡製作的「森林守護者」（Guardian of the Forest）從200多件參展作品中脫穎而出，拿下總冠軍。

其他參展選手也表現不俗，蔣右華（船艦組）、洪敬修（人形組）、洪彬凱（航空組）拿下金牌，黃馴軒（航空組）獲銀牌，陳則仁（人形組）獲銅牌，在頒獎典禮上獲得全場喝采。

駐韓國台北代表部副代表郭秋雯1日也到場轉致總統及副總統賀電，表揚選手於國際賽場宣傳台灣軟實力，為國爭光。

世界軍事模型展由韓國模型協會及韓國戰爭紀念館主辦，以戰爭與和平為主題展出軍事設備等軍事相關模型及藝術作品，今年邀集189件韓國作品、30多件海外作品，可以看到來自不同國家及文化圈對戰爭與和平的詮釋與觀點。（編輯：陳承功）1131202