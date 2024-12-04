中國籍貨輪擱淺野柳 除油作業已完成7成

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（中央社記者余曉涵台北4日電）航港局今天說，針對中國籍船隻鈺洲啟航輪擱淺在野柳外海部分，目前抽油作業已完成7成，因應海象，預計9日將再次重新啟動抽油作業。

中國籍船隻鈺洲啟航輪擱淺於野柳，為了避免油污污染海洋，交通部航港局持續進行抽油作業。

航港局今天發布新聞稿表示，截至昨天中午12時累計已抽除197.7公噸餘油（含重油188.21公噸、柴油9.49公噸），完成近7成餘油抽除工作，因海象風浪轉趨增強，基於安全，抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業。

航港局說，因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必確實完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。

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航港局說，依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間約為12月9、10日間，將持續督促P&I委託的專業團隊把握每次海象允許作業的期間，加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。

至船體與橋式機的移除，航港局表示，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，等其提出後將再會同相關單位審查，以後續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。（編輯：謝雅竹）1131204