本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國6在野黨共同提案彈劾尹錫悅 國會拚7日前表決
首頁 / 生活

原民團體反族群委員改無給職 籲立委重視原民權利

2024/12/4 13:41（12/4 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立委提修法希望將原民會聘用委員改無給職。多組原民團體4日在立法院前抗議，民進黨立委伍麗華（前右）出席聲援，認為此提案聽不出正當性，是報復性的修法。中央社記者張雄風攝 113年12月4日
立委提修法希望將原民會聘用委員改無給職。多組原民團體4日在立法院前抗議，民進黨立委伍麗華（前右）出席聲援，認為此提案聽不出正當性，是報復性的修法。中央社記者張雄風攝 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）立委提修法希望將原民會聘用委員改無給職。多組原民團體、數十人今天於立院前抗議，認為提案立委應重視原住民族的權利，若沒有人擔任族群委員，原民會主委會變成跛腳的主委。

原民會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」（族群委員）是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

針對立委所提原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。

多組原住民族團體今天前往立法院群賢樓前抗議，並在抗議後繞行立院外圍一圈，強調要將原住民族的心聲傳答給提案修法的立委。

民進黨立委伍麗華出席聲援，她提到，若族群委員改無給職，委員薪水刪掉就是歸還國庫，現在原民會編制還差幾10個，本身就已經員額不足；此提案聽不出正當性，是報復性的修法，是原住民立委自我閹割。

排灣族民族議會代表、前族群委員曾華德Tjivuluan Paracasaw解釋，原民會當初的設立，同時是行政制、也是委員制，現在有16族的代表，扮演主委的分身、眼睛，雙手；台灣原住民有55個鄉鎮、700多個部落，必須要有這麼多人才能協助主委。

曾華德強調，原住民的歲時祭儀和漢人文化不同，不只是宣導政策，還有參與文化活動，而委員下鄉、參與活動都是自費，應該要給予合理、合法、合情的薪資；他質疑「立委助理也能無給職嗎」，為人民做事還不給飯吃，不能這麼無情對待他人；若沒有人擔任族群委員，原民會主委會變成跛腳的主委。

台灣狼煙報信聯盟發起人、魯凱族民族議會代表杜正吉認為，原住民族今天遇到分裂危機，拒絕原住民「政客」霸凌原住民權益；也批評立委身為民意代表，沒有確實證據用「懷疑」、「質疑」議題，誣陷、抹黑認真服務原住民各族群歷屆的族群委員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣原住民族太魯閣族學生青年會理事長、前太魯閣族族群委員Yabung Haning表示，族群委員的用意，是將中央制定的相關訊息傳到部落，若依現在的體系，中央訊息傳到縣市之後常常就沒下文，部落都不知道；而部落很多委屈不是中央可以理解，都要靠族群委員去表達；直言提案立委應重視原住民族的權利，「把精力放在土地和自治上」。

邵族民族議會則發布聲明，反對霸凌原住民族的立法委員，如無釋出討論空間或善意，將聯署發動罷免該提案委員，剔除不適任立法委員。（編輯：陳政偉）1131204

#台灣
#太魯閣族
#伍麗華
#邵族
#原民會
#排灣族
#民進黨
#立委
#杜正吉
#魯凱族
#立法院群賢樓
#曾華德
伍麗華
立法院審原民會組織法 藍綠吵成一團爆推擠接機12強台灣隊挨批 伍麗華曝花環原民文化意義
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.18
更多編輯台推薦新聞：