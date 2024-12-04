原民團體反族群委員改無給職 籲立委重視原民權利

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（中央社記者張雄風台北4日電）立委提修法希望將原民會聘用委員改無給職。多組原民團體、數十人今天於立院前抗議，認為提案立委應重視原住民族的權利，若沒有人擔任族群委員，原民會主委會變成跛腳的主委。

原民會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」（族群委員）是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

針對立委所提原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。

多組原住民族團體今天前往立法院群賢樓前抗議，並在抗議後繞行立院外圍一圈，強調要將原住民族的心聲傳答給提案修法的立委。

民進黨立委伍麗華出席聲援，她提到，若族群委員改無給職，委員薪水刪掉就是歸還國庫，現在原民會編制還差幾10個，本身就已經員額不足；此提案聽不出正當性，是報復性的修法，是原住民立委自我閹割。

排灣族民族議會代表、前族群委員曾華德Tjivuluan Paracasaw解釋，原民會當初的設立，同時是行政制、也是委員制，現在有16族的代表，扮演主委的分身、眼睛，雙手；台灣原住民有55個鄉鎮、700多個部落，必須要有這麼多人才能協助主委。

曾華德強調，原住民的歲時祭儀和漢人文化不同，不只是宣導政策，還有參與文化活動，而委員下鄉、參與活動都是自費，應該要給予合理、合法、合情的薪資；他質疑「立委助理也能無給職嗎」，為人民做事還不給飯吃，不能這麼無情對待他人；若沒有人擔任族群委員，原民會主委會變成跛腳的主委。

台灣狼煙報信聯盟發起人、魯凱族民族議會代表杜正吉認為，原住民族今天遇到分裂危機，拒絕原住民「政客」霸凌原住民權益；也批評立委身為民意代表，沒有確實證據用「懷疑」、「質疑」議題，誣陷、抹黑認真服務原住民各族群歷屆的族群委員。

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台灣原住民族太魯閣族學生青年會理事長、前太魯閣族族群委員Yabung Haning表示，族群委員的用意，是將中央制定的相關訊息傳到部落，若依現在的體系，中央訊息傳到縣市之後常常就沒下文，部落都不知道；而部落很多委屈不是中央可以理解，都要靠族群委員去表達；直言提案立委應重視原住民族的權利，「把精力放在土地和自治上」。

邵族民族議會則發布聲明，反對霸凌原住民族的立法委員，如無釋出討論空間或善意，將聯署發動罷免該提案委員，剔除不適任立法委員。（編輯：陳政偉）1131204