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不只模擬手術 台大醫用輝達超級電腦升級智慧醫療

2024/12/4 14:05（12/4 14:46 更新）
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台大醫院4日正式啟用2台輝達新一代超級電腦DGX H200，加速智慧醫療應用發展，並展示近年成果。台大醫院院長吳明賢（左2）等人出席記者會。中央社記者曾以寧攝 113年12月4日
台大醫院4日正式啟用2台輝達新一代超級電腦DGX H200，加速智慧醫療應用發展，並展示近年成果。台大醫院院長吳明賢（左2）等人出席記者會。中央社記者曾以寧攝 113年12月4日
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（中央社記者曾以寧台北4日電）台大醫院今天正式啟用2台輝達新一代超級電腦DGX H200，加速智慧醫療應用發展，並展示近年成果，包含利用VR建置手術模擬平台，及可縮短病歷判讀時間的疾病編碼系統。

台大醫院院長吳明賢今天在H200啟用記者會上表示，AI發展有4大要素，而台灣擁有最好的工程師與醫師人才，資料數據上過去20、30年在醫院數位化路上已累積非常多的數據，法規上也已有基礎，算力則是在今天啟用新超級電腦後，再次升級。

台大醫院醫務祕書陳信希簡報說明，台大醫院在2020年已採購輝達（NVIDIA）DGX A100，為台灣首家啟用高速伺服器的醫學中心，發展出包含骨密度影像轉文字報告、急救語音記錄生成報告，及癌症影像分期等智慧醫療成果。不過在算力上，若要以30萬名患者病歷進行模型微調，A100需耗費5天多的時間，升級H200後，可大幅縮短至1天。

台大外科主任陳晉興展示外科手術模擬平台指出，患者都會希望幫自己開刀的醫師經驗豐富，但總會有新進醫師，因此如果能讓醫師先練習，就能避免實際手術時出差錯。台大利用虛擬實境（VR）技術開發手術模擬平台OpVerse，可利用患者影像檢查資料建立3D數位模型，助醫師更精準找到腫瘤位置，以利切除。

台大醫院病歷資訊管理室主任莊秋華說，醫學中心收治病患複雜，仰賴疾病分類師檢視出院病摘、手術紀錄等病歷登記疾病編碼，以利後續健保申報與教學研究，但檢視每位患者資料約需耗時20分鐘，還可能因為漏讀資料導致誤判。

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莊秋華表示，台大發展iCoder輔助疾病分類智慧編碼系統，醫師只要照原本的習慣輸入病例，不須特別規格化，系統即可在1到2秒內預測診斷，準確率可達8成以上，搭配疾病分類師檢核，有助減少人力負擔，為患者爭取合理給付。

台大醫院表示，隨著DGX H200的導入，整體運算量能的增強將顯著加速研究進展，將讓台大醫院成為台灣擁有最尖端AI運算能力的醫療機構，進一步彰顯在智慧醫療領域的領導地位。（編輯：李亨山）1131204

台大外科主任陳晉興（左）4日展示外科手術模擬平台指出，台大利用虛擬實境（VR）技術開發手術模擬平台OpVerse，可利用患者影像檢查資料建立3D數位模型，幫助醫師更精準找到腫瘤位置，以利腫瘤切除。中央社記者曾以寧攝 113年12月4日
台大外科主任陳晉興（左）4日展示外科手術模擬平台指出，台大利用虛擬實境（VR）技術開發手術模擬平台OpVerse，可利用患者影像檢查資料建立3D數位模型，幫助醫師更精準找到腫瘤位置，以利腫瘤切除。中央社記者曾以寧攝 113年12月4日
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