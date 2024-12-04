花蓮卓溪一天野放2隻黑熊 續追蹤確保部落不被滋擾

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）林保署花蓮分署於3月22日救傷的黑熊達古阿里，及11月7日滋擾雞舍遭捕捉的黑熊阿里曼西肯今天野放，將緊密追蹤牠們行蹤，確保部落不受滋擾，期待雙熊悠遊自然。

林業及自然保育署花蓮分署表示，在分署、野灣獸醫院、野聲環境生態公司及在地族人的祝福下將兩隻熊野放重返山林；依據過去的野放經驗，此次優化野放程序，包括於野放處架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，現場人員手持鎮暴盾牌以提升安全。

達古阿里（Da qu-ali）是花蓮分署在民國112年7月救傷、11月野放的台灣黑熊，但今年3月因為再度接近部落而受困陷阱，經社區黑熊巡守隊發現並通報救援，經過8個多月照養、野訓後，癒後狀況良好，且依據野灣團隊獸醫師評估已達可野放標準。

另一隻黑熊「阿里曼．西肯（Aziman Siking）」今年在卓溪鄉石平部落滋擾雞舍，被捕捉後經檢查屬健康個體，專家評估給予負面制約後，應可嘗試野放，因而決定同時野放這2隻黑熊。

此次野放先由清水部落頭目何成忠帶領進行祈福及命名儀式，將石平黑熊以布農族大分事件的靈魂人物「阿里曼．西肯」命名。

為確保2隻黑熊都能順利回到野外，花蓮分署先將「阿里曼．西肯」載運到野放平台，當籠門緩緩開啓，「阿里曼．西肯」在眾人鳴笛、強烈聲響、驅離槍驅離後逃離現場，隨即迅速消失在森林裡。30分鐘後「達古阿里」也在眾人驅離後，快速跑回歸到牠闊別8個月的原始森林。

花蓮分署表示，持續透過衛星發報器追蹤黑熊移動軌跡，並會在部落周邊設置電子圍籬，只要黑熊靠近，將進行相關警戒或驅離等因應措施，以確保人熊安全。

部落族人針對黑熊野放提出許多疑問，包括因害怕黑熊不敢到農地工作、黑熊是否可以移到其他地方野放等。

花蓮分署說明，自110年起的調查顯示，卓溪山村周邊已是黑熊的密集活動範圍，只要加強防熊措施，如妥善收納廚餘、飼料、農藥或肥料等，即可避免吸引黑熊靠近。花蓮分署允諾玉里工作站將會與部落族人站同在一陣線，積極巡護與宣導，並主動協助擔心的族人做好防熊準備。

此外，為避免養雞場再次受到黑熊入侵，花蓮分署與專家研究於養雞場周邊架設電圍籬，並增加結合AI影像判識的警示裝置，於黑熊出現時立即發出警報聲響驅趕，並即時通報雞農。

花蓮分署呼籲，民眾如果發現黑熊滋擾或受困，立即通報花蓮分署0800-057-930、林業保育署24小時通報專線0800-000-930。（編輯：李淑華）1131204