技優入學簡章公告 保送、甄審共提供4818名額

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（中央社記者許秩維台北5日電）114學年四技二專技優保送、技優甄審的招生簡章今天公告，技優保送提供495個名額，考生至多可填50個志願；技優甄審提供4323個名額，考生至多可填5個志願。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年四技二專技優保送及甄審入學招生簡章，自今天起於四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）公告並提供下載查詢，不另印售紙本簡章。

四技二專技優保送及甄審入學招生管道均不採計四技二專統一入學測驗成績，皆以網路個別報名方式辦理報名。

技專校院招生委員會聯合會表示，114學年四技二專技優保送入學有20校、157系科（組）或學程參與招生，提供495個名額，高中畢（結）業或具同等學力學生，於高中入學後取得簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次者皆可報名，考生通過資格審查後，至多可選填50個志願。

另外，高中畢（結）業或具同等學力學生，於高中入學後取得簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次，或持有乙級以上技術士證照、專技普考及格證書者，皆可報名四技二專技優甄審入學，考生通過資格審查後，在可報名的招生類別中，最多可選擇5個校系科（組）、學程報名。

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114學年四技二專技優甄審入學有67校、1129系科（組）或學程參與招生，提供4323個名額。

技專招聯會提醒，報名四技二專技優甄審的學生，須依學校規定時間內，上傳學習歷程檔案至學校平台，並於114年4月11日至4月16日期間登入「學習歷程中央資料庫釋出資料（檔案）查看系統」，檢視並核對中央資料庫提供的修課紀錄、課程學習成果、多元表現等資料。（編輯：陳政偉）1131205