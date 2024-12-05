曾肩負遠洋漁船監控重責 王茂城接任漁業署長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）台灣漁業包含養殖、沿近海及遠洋。農業部今天舉行漁業署長交接儀式，由王茂城接任。他曾參與法規制定，推進歐盟黃牌解除，並曾任24小時漁業監控中心，維繫上千艘漁船行蹤。

立法院經濟委員會4日審查農業部114年度預算時，漁業署代理署長王正芳提及新任漁業署長，由109年8月4日前往海洋委員會擔任處長的王茂城重返漁業署接任。今天由農業部次長黃昭欽監交，完成交接及宣誓典禮。

農業部漁業署指出，王茂城曾參與建立沿近海各項資源保育及漁業管理制度、歐盟黃牌期間的遠洋3法及15項子法規的制定，以及推動海洋產業發展條例立法。

台灣遠洋漁船上千艘，過去屢屢發生危及生命的海上事件，組改前的農委會於是支持漁業署設置24小時監控中心，王茂城時任主任，數次協處尋船、處理海上船員失控或因他國海上執法爭議引發的危及安全事件。

王茂城就職後說：「期許同仁轉變態度及觀念，多接地氣聽進漁民心聲，以解決問題為主、管理為輔，靈活思考、適時適宜擴大服務整個生產鏈。」

他也向產業界喊話，漁業的經營要掌握國際趨勢，扣合國家政策，逐步調整經營及管理策略，因應重點有5大面向，必須強化水產品的衛生安全，落實監控管制（MCS）以達到合法捕撈及合法生產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

並要擴大執行減少混獲、誤捕的忌避措施，同時持續開發無危害土壤或環境的水產養殖用藥，以及推動環保設施及漁具的使用。推動漁工人權提升管理措施，導入節能型漁具、研發低碳養殖模式及利用再生能源。

王茂城為國立台灣海洋大學漁業科學學系碩士，主要經歷為行政院農業委員會（農業部前身）漁業署簡任技正、漁業署副組長及海委會處長。曾獲108年全國搜救有功人員、109年行政院農業委員會模範公務人員、113年海洋委員會三等海洋獎章等殊榮。（編輯：管中維）1131205