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日本三陸鐵道捐善款 助花蓮大地震重建

2024/12/10 11:03（12/10 11:16 更新）
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日本三陸鐵道社長石川義晃（左2）9日拜會台鐵公司，捐贈善款，盼用於4月3日花蓮大地震的重建工作，由台鐵董事長杜微（右2）代表接受。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月10日
日本三陸鐵道社長石川義晃（左2）9日拜會台鐵公司，捐贈善款，盼用於4月3日花蓮大地震的重建工作，由台鐵董事長杜微（右2）代表接受。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月10日
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）日本岩手縣宮古市長山本正德、三陸鐵道社長石川義晃及宮古市議會議長橋本久夫率團9日拜訪台鐵公司，三陸鐵道特別捐贈善款，盼幫助花蓮大地震後的重建。

台鐵今天發布新聞稿表示，三陸鐵道特別捐贈由三陸鐵道員工及乘客募資的善款，盼用於4月3日花蓮大地震的重建工作。

台鐵表示，三陸鐵道的善舉源於2011年東日本大地震後，台灣的無私援助。石川義晃表示，當年日本311大地震時，台灣人民的溫暖支持至今難以忘懷。這次花蓮地震後，也希望能略盡棉薄之力，傳遞回饋與感謝之意。

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台鐵董事長杜微感謝三陸鐵道捐贈善款，並提到三陸鐵道與台鐵自2016年締結為姊妹鐵路以來，雙方關係密切，將珍惜這份心意，並將善款將轉交予花蓮縣政府，用於花蓮地震後的重建工作。

台鐵海線於2016年6月1日與三陸鐵道締結為姊妹鐵路，2026年將迎來雙方締結10週年的重要里程碑。雙方希望藉機會，進一步擴大合作與交流，特別是在鐵道旅遊的推廣上，吸引更多旅客，體驗兩地的鐵道文化、美食與美景。（編輯：張雅淨）1131210

杜微
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