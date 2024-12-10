循環農業10年推逾200案 連果皮渣也能餵牛省錢

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農業部今天表示，全國農業剩餘資源1000萬公噸，10年來研發循環利用技術逾200案，授權民間使用的授權金額達新台幣6150萬元；連用鳳梨皮渣餵牛，每頭也可省飼料費5000元。

農業部資源永續利用司舉辦「全循環零廢棄．永續農業新價值」循環農業成果發表會。司長莊老達說，不論生物性、非生物性的農業剩餘資源，都要推進全循環利用，達到走過不留下痕跡，不造成環境負擔。

現場除說明廢棄菇包可製成栽培介質，取代進口泥炭土與纖維。使用牡蠣殼也能製作自發熱源包，適合戶外活動加熱食品使用，可維持熱度20分鐘。農膜回收後，則可製作再生塑膠粒等技術。

果皮循環使用技術也已成熟，歡迎各界技轉善用。農業科技研究院將加工過的檸檬皮渣絞碎，做成青貯料飼餵牛隻，飼料成本可降低30%，若將檸檬皮粉混合玉米等穀粉做成飼料造粒，也可取代進口飼料原料餵鵝。

牧場規模達2000頭牛的良牧股份有限公司董事長陳建良分享，他跟牧場周邊提供通路商家鳳梨鮮果的業者合作，自行前往載運處理後的果皮絞碎成渣，青貯製作成飼料添加物，可節省飼料成本近2成，包含肥育後期6個月每天省10元飼料錢在內，每頭牛飼養2年期間可省5000元，可作為因應國際飼料漲價解方。

資源永續利用司科長楊槐駒並說，農業部推動循環農業10年來，透過試驗改良場所與協力學研單位合作，累計完成超過200案技術研發並授權民間使用，授權金達6150萬元。包含過畜牧糞尿沼氣發電、製肥技術、沼液回田澆灌農作物等。

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他說明，全國農業剩餘資源產出總量1000萬公噸，其中500萬公噸是可經由產業活動估算的，當中最多為畜產240.4萬公噸、占48.7%，其中畜禽糞229.3萬公噸；其次是農產有230萬公噸、占46.6%，最大宗是稻蒿146萬公噸，以及稻穀、果樹枝條、竹筍園剩餘殘體、廢棄菇包等。

另外，還有漁產10萬公噸、占2%，主要是牡蠣殼。另外，非生物性10萬公噸、占2%。其他3.5萬公噸、占0.7%。（編輯：陳政偉）1131210

農業部舉辦「全循環零廢棄．永續農業新價值」成果發表會，發布10年來累計完成超過200案技術研發並授權民間使用，授權金達新台幣6150萬元。中央社記者楊淑閔攝 113年12月10日