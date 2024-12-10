新北中和居民稱有獼猴出沒 動保處：不接觸餵食

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北10日電）新北中和南山路居民指出，清晨有獼猴攀爬住宅窗戶與電線。動保處表示，前往調查時，猴子已開溜。郊區近山社區都曾有獼猴覓食，宜遵守不干擾、不接觸、不餵食等原則。

有人今天上午約6時30分在臉書（Facebook）私密社團「我是中和人」貼文與照片稱，在中和區南山路236巷附近的人口密集社區，出現1隻獼猴疑在覓食。

照片顯示，獼猴跳躍攀爬在雨遮、電線間，一度企圖闖入公寓住戶鐵窗，但不得而入。網友回應，獼猴恐是從中和國旗嶺或南山烘爐地跑下山。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，中和動物之家人員上午8時30分前往現場，發現獼猴已開溜，巷弄的住戶稱未看見獼猴。

她說，猴子在社區停滯不離去，是因有食物來源。戶外垃圾須收進家中，也不要餵食，以免吸引野生動物長期滯留取食。若沒得吃，便會離去，無須過度緊張。

楊淑方告訴記者，三峽、汐止、新店等區，都曾在社區出現獼猴；烏來區還有獼猴闖入住宅追逐，甚至到處便溺。瑞芳區的學校曾有獼猴闖入，所幸都沒有傷人。

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動保處表示，台灣獼猴屬特有種，是群體生活的雜食性保育類野生動物，為避免因乞食而傷人，且獼猴身上可能潛藏共通傳染病源，應遵守「不干擾、不接觸、不餵食」原則，以保障彼此安全。

動保處說，農業部已公告，台灣獼猴為「指定禁止飼養或輸入之動物」，請民眾切勿私自飼養，違者可處新台幣5萬至25萬元罰鍰。若發現獼猴可致電動保處專人協助處理。（編輯：李錫璋）1131210