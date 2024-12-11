郵輪榮耀號故障滯留沖繩維修完成 估12日抵基隆

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）郵輪地中海榮耀號日前因引擎故障滯留日本沖繩，船上1800餘名台灣旅客已全數返台，榮耀號也已維修完成啟程前往基隆，預計明天中午抵達基隆港，載客前往日本沖繩。

地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本展開5天4夜航程，原定中途停靠宮古島、那霸及石垣島，8日上午返回基隆港；但因引擎故障滯留那霸，取消後續行程及8日從基隆港出發航次。

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郵輪公司下午發布聲明稿指出，歐洲的專業技術團隊已完成維修工作，郵輪順利通過最後檢查，啟程前往基隆，將開啟明天從基隆港口出發5天4夜航程，預計前往宮古島、那霸、石垣島，16日返回基隆港。

郵輪公司表示，透過日本台灣相關部門、旅行業合作夥伴及航空公司密切合作，已順利包機及預留商業航班席位，確保船上所有旅客安全返程，所有因郵輪取消而受到影響的旅客都將獲得全額退款及未來航程抵用券。（編輯：戴光育）1131211