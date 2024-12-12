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東北季風影響北台濕涼 中南部日夜溫差大

2024/12/12 08:01
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（中央社台北12日電）中央氣象署指出，今天東北季風影響，迎風面新竹以北及宜、花地區不定時有短暫降雨，其中基隆北海岸及東北角降雨時間長，有局部大雨機率；桃園以北、宜蘭地區及金門、馬祖明顯轉涼。

氣象署表示，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署指出，桃園以北、宜蘭地區及金門、馬祖天氣明顯轉涼，桃園以北及宜蘭整天氣溫在17到19度，金門15到19度，馬祖13到15度，而其他地區低溫為16到18度，白天高溫在竹苗及花蓮為22、23度，中南部及台東為25、26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，而澎湖氣溫在19到21度。

此外，氣象署提醒，東北風增強，晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，近海浪高可達2至4公尺，海邊活動請注意安全。（編輯：李淑華）1131212

#東北季風
#金門縣
#馬祖
#中央氣象署
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東北季風影響13日前偏濕涼 14日起轉冷西半部低溫12度
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