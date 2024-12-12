本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

YouBike台東市設14站點 東部首例公共自行車系統

2024/12/12 16:39（12/12 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
微笑單車YouBike於12日進駐台東，完成建置市區14個站點，提供140台公共自行車，縣長饒慶鈴（前中）體驗試騎YouBike。中央社記者盧太城台東攝 113年12月12日
微笑單車YouBike於12日進駐台東，完成建置市區14個站點，提供140台公共自行車，縣長饒慶鈴（前中）體驗試騎YouBike。中央社記者盧太城台東攝 113年12月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣12日電）微笑單車YouBike今天進駐台東，在台東市區設置14站點，提供140台公共自行車，業者表示，台東是東部首次設點；縣長饒慶鈴試騎後表示，營運初期給予前30分鐘免費騎優惠補助。

今天下午饒慶鈴與微笑單車董事長劉麗珠，在民進黨縣議員黃治維、簡維國等人陪同下，舉行微笑單車通車。

饒慶鈴表示，微笑單車目前已在台東市區完成建置14 個站點，提供140台公共自行車，未來將持續逐步擴大設點，進入鄉鎮，達成全台東縣預計提供1120台公共自行車的目標，並擁有全台比例最高電輔車；另外，縣府將於營運期首3個月提供補助「前30分鐘免費騎YouBike2.0」，並加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉麗珠表示，YouBike全台會員相通，使用方式相同，已註冊會員到台東遊玩都可直接租借使用；台東獨特地理環境與自然風光，非常適合騎行，期待公共自行車系統成為大眾探索台東的首選交通工具；未來將根據使用情況，持續擴展站點與調整車輛配置，確保每名使用者都能享受到方便、快速租借體驗。

台東縣環保局長郭建成表示，推廣公共自行車是縣府落實低碳政策重要一環，透過公聽會、說明會聆聽各界聲音，瞭解各界對於公共自行車的期待與盼望，逐步落實規劃與建置，從台東市區開始設置，希望藉此減少交通擁擠及碳排放；即日起至明年3月31日，採營運體驗優惠費率期間，歡迎民眾多多體驗使用，並將相關意見回饋。（編輯：陳仁華）1131212

饒慶鈴
台東連6年獲政府服務獎 多元教學數位創新受肯定台東縣府偕卡夫龍安文化園區 共築南島文化交流願景
劉麗珠
苗縣YouBike升級2.0 9鄉鎮102站啟用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：