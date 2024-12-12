YouBike台東市設14站點 東部首例公共自行車系統

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）微笑單車YouBike今天進駐台東，在台東市區設置14站點，提供140台公共自行車，業者表示，台東是東部首次設點；縣長饒慶鈴試騎後表示，營運初期給予前30分鐘免費騎優惠補助。

今天下午饒慶鈴與微笑單車董事長劉麗珠，在民進黨縣議員黃治維、簡維國等人陪同下，舉行微笑單車通車。

饒慶鈴表示，微笑單車目前已在台東市區完成建置14 個站點，提供140台公共自行車，未來將持續逐步擴大設點，進入鄉鎮，達成全台東縣預計提供1120台公共自行車的目標，並擁有全台比例最高電輔車；另外，縣府將於營運期首3個月提供補助「前30分鐘免費騎YouBike2.0」，並加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘。

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劉麗珠表示，YouBike全台會員相通，使用方式相同，已註冊會員到台東遊玩都可直接租借使用；台東獨特地理環境與自然風光，非常適合騎行，期待公共自行車系統成為大眾探索台東的首選交通工具；未來將根據使用情況，持續擴展站點與調整車輛配置，確保每名使用者都能享受到方便、快速租借體驗。

台東縣環保局長郭建成表示，推廣公共自行車是縣府落實低碳政策重要一環，透過公聽會、說明會聆聽各界聲音，瞭解各界對於公共自行車的期待與盼望，逐步落實規劃與建置，從台東市區開始設置，希望藉此減少交通擁擠及碳排放；即日起至明年3月31日，採營運體驗優惠費率期間，歡迎民眾多多體驗使用，並將相關意見回饋。（編輯：陳仁華）1131212