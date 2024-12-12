榮耀號修復抵基隆港2286人登船沖繩5天行

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）郵輪地中海榮耀號因故障滯留日本沖繩，修復後今天中午抵達基隆港，原定載運2300名旅客，下午關閉通關後，共有2286名旅客登船，展開5天4夜沖繩旅程。

榮耀號4日從基隆港出發，前往日本展開5天4夜航程，原定中途停靠宮古島、那霸及石垣島，8日上午返回基隆港，但因引擎故障滯留那霸，取消後續行程及8日從基隆港出發航次，而滯留船上的1800餘名台灣旅客，日前已全數搭機返台。

榮耀號經修復後，今天中午靠泊基隆港西岸碼頭，旅客陸續抵達西岸旅客中心報到，原定載運2300名旅客，下午4時40分關閉通關閘門後，共有2286名旅客登船，預計晚間6時出發，展開5天4夜宮古島、那霸、石垣島旅程，16日返抵基隆港。

對於是否擔心郵輪再次故障，旅客黃姓女子受訪說，「那就聽天由命」，畢竟已提出休假就不要浪費假期，既然可以出發就先走再說，「第一次搭郵輪，很興奮」，這次搭郵輪沒有買岸上行程，已租車打算在宮古島、石垣島繞島，並在那霸的國際通shopping（購物）。

談到榮耀號這次故障，郵輪公司處理方式，黃女表示，郵輪公司展現誠意，危機處理能力還不錯，另有一名旅客阿嬤打趣地說，希望郵輪再次故障，因為可以免費玩。

旅客陳姓男子則表示，這次郵輪公司危機處理得還不錯，決定依照既定行程1家7口搭郵輪出遊，幫母親慶祝90歲大壽。（編輯：林恕暉）1131212