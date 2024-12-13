成大副教授吳偉立 獲選EMBO全球研究學者

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（中央社記者張榮祥台南13日電）國立成功大學醫學院生理學科暨研究所副教授吳偉立，長期專注於腸-腦軸神經生物學前瞻領域，12月獲選歐洲分子生物學組織（EMBO）第6屆「全球研究學者」。

成大今天發布新聞稿指出，吳偉立12月獲選歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization，EMBO）第6屆「全球研究學者」，將獲得EMBO為期4年經費、國際合作等支持，以協助科學研究更大進展與突破。

吳偉立表示，在EMBO全球研究學者計畫支持下，將持續深化腸道菌群與腦部神經迴路間交互作用研究，期望為心理健康與神經疾病治療策略，提供創新見解與突破性方案。

吳偉立也希望透過EMBO全球研究學者計畫，促進台灣和歐盟會員國學術交流，讓國際社會更重視台灣科研貢獻，看見台灣科學實力。

成大表示，獲選第6屆EMBO全球研究學者的台灣科學家只有2人，分別是中央研究院植物暨微生物學研究所助理研究員吳志航、成大吳偉立。

吳偉立專長科學涵蓋神經生物學、腸-腦軸研究、腸道微生物體學、行為生理學，特別是腸道微生物如何調控壓力反應及威脅應對；多項研究成果已發表於Nature、Brain, Behavior, and Immunity、npj Biofilms and Microbiomes、Journal of Biomedical Science等國際頂尖學術期刊。

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歐洲分子生物學組織（EMBO）成立於1964年，是從事生命科學研究、促進國際科學家交流的歐洲專業組織，透過培訓課程、研討會、會議、出版科學期刊、支持科學家科研項目，推動分子生物學發展。

EMBO於2019年起推出「全球研究學者」（Global Investigator Network）計畫，每年由台灣、新加坡、印度及智利等國家選出具有傑出研究潛力青年學者，提供4年經費支持研究訓練及科學交流等。（編輯：謝雅竹）1131213