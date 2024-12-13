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境外污染14日到 北部雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈

2024/12/13 11:23（12/13 12:30 更新）
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環境部表示，14日大陸冷氣團挾境外污染物南下，北部、雲嘉南、高屏亮橘燈。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天下風處的中南部污染物易累積，雲嘉南局部地區短時間空氣品質可能達橘色提醒等級；14日大陸冷氣團挾境外污染物南下，北部、雲嘉南、高屏亮橘燈。

因應14日大陸冷氣團南下，環境風場仍為東北風，環境部預測東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，預測北部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。

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至於今天的空氣品質，環境部指出，依監測資料及氣象署13日上午10時氣象資料顯示，13日受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部預測，今天竹苗、中部、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及馬祖、澎湖為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為普通等級，雲嘉南局部地區短時間可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1131213

#大陸冷氣團
#空氣品質
#環境部
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