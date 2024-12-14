台北馬拉松12/15登場 仁愛路等路段交管

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（中央社記者劉建邦台北14日電）「2024台北馬拉松」15日登場，警方規劃交通管制時間從清晨5時起至下午1時，地點包含市民廣場、仁愛路等路段，北市府表示，冷氣團來襲，跑者應注意溫差、做好保暖及熱身。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，「2024台北馬拉松」主賽事將於15日清晨5時至下午1時在市民廣場（起點）、台北田徑場（終點）舉辦，共約2.8萬人參加。

警方說，活動將於15日上午6時30分起跑，沿線行經的市區道路，包含仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路4和5段。

此外，南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道也將進行管制。

警方表示，活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，改道動線及替代道路，如穿越仁愛路往北車輛，汽車可改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行，機車改道基隆路地下道往北續行。

警方指出，穿越仁愛路往南車輛，汽車可改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行；機車可改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行等。

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警方表示，台北馬拉松管制資訊可至「北市好行．交大隨行」臉書（Facebook）查看。呼籲用路人可提前改道或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣報導及遵守現場員警及義交指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

台北市政府體育局指出，因大陸冷氣團來襲，參加台北馬拉松的跑者應注意溫差、做好保暖及熱身，賽前衡量身體狀況、賽程量力而為、賽後補充營養及充足休息。（編輯：李錫璋）1131214