罹白血病化療截肢樂觀以對 沈利倩分享生命教育

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（中央社記者許秩維台北15日電）出生就罹患新生兒白血病的沈利倩，歷經多次化療與骨髓移植，右腿因術後併發症截肢，樂觀的她將義肢稱「美人腿」；她也擔任教育部生命教育人才庫講師，透過講座分享生命故事。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署推動總統教育獎生命教育專題講座，今年共辦理100場次「生命教育人才庫講師」專題講座，邀請講師分享自己一路成長奮鬥的過程，透過充滿正向力量的生命教育講座，希望讓師生學習到講師勇敢、正向思考的價值觀。

講師沈利倩出生就罹患新生兒白血病，歷經10次化療與骨髓移植，右腿也因術後併發症截肢，樂觀的她將義肢稱為「美人腿」，還以此撰文拿下文學獎、全國十大傑出青少年和總統教育獎。關注身障與消弭落差的她，還將議題擴大至父親飼養的老鷹身上，延伸關懷觸角至生態保育領域。

另一名講師邱存能為罕見疾病患者，從小就與輪椅為伍，為了不增加雙親壓力，堅持自己穿脫衣服、洗澡，在學習上更是從不缺課，樂觀面對病痛，獲得總統教育獎。

邱存能表示，5歲時，醫師宣布他的病無藥可治，他曾抱怨上天不公，尤其上體育課時，常幻想如果能靠雙腿挑戰速度或下水游泳該有多好，但因受到太多人幫助，他轉變想法，努力感受人生的光明面，不管未來多艱辛，只要上天讓他多活一天，他就會去充實每分每秒。

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講師曾琬瑜為脊髓小腦萎縮症患者，高一時因視力開始退化，但她不為疾病所困，仍考上台師大化學系。2019年年底，她漸漸失去控制身體肌肉的能力，四肢愈來愈乏力，得靠輪椅代步。

就讀台師大時，她更參與特教服務性社團及教會志工服務，帶學弟妹到偏鄉服務，並擔任初階服務學習課程反思引導員，用自己的生命經驗鼓勵其他身障孩子的家庭；目前在國立高中擔任化學科教師的曾琬瑜，也以自身求學經驗，促進教育場域融合，幫助身障孩子能學習科學。（編輯：李淑華）1131215