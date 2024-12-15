武陵農場望溪亭結霜 太陽照射融霜騰霧縹緲如仙境

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（中央社記者蘇木春台中15日電）氣象署今天發布低溫特報，位於台中和平區的武陵農場，清晨只有攝氏1.3度，結了一層霜的望溪亭周邊遇太陽照射，結霜融化蒸騰霧氣，縹緲如仙境，讓許多遊客驚艷不已。

國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場觀光行政組長汪世平今天接受媒體聯訪時表示，今天清晨武陵農場只有1.3度，使南谷的望溪亭附近草地及涼亭屋頂都結了一層霜。

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汪世平說，上午近9時起，望溪亭周邊因遇太陽照射，結霜經昇華的霧氣，形成雲霧縹緲感覺，猶如仙境；此外，農場露營區有許多落葉結霜，讓許多遊客都相當驚奇，紛紛拍照留念。

氣象署今天發布低溫特報，11縣市可能有局部攝氏10度以下低溫發生，清晨以南投中寮鄉7.9度最冷。氣象專家吳德榮表示，明起回暖，18日又一波冷空氣南下，局部地區仍有10度低溫發生。（編輯：陳仁華）1131215