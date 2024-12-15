11縣市低溫特報探10度以下 南投中寮清晨7.9度

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署今天發布低溫特報，上午11縣市可能有局部攝氏10度以下低溫發生，清晨以南投中寮鄉7.9度最冷。氣象專家吳德榮表示，明起回緩，18日又一波冷空氣南下，局部地區仍有10度低溫發生。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，上午局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號為台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉7.9度；本島其他縣市部分，台中市霧峰區9.6度、彰化縣芬園鄉9.7度，新北市石碇區、雲林縣林內鄉皆為9.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣冷，中南部早晚冷，今早及今夜明晨仍有部分平地的最低氣溫在10度左右，

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吳德榮指出，16、17日冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷，中南部早晚冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；18、19日另一波冷空氣加入原已漸減弱的冷空氣，恢復近似這波的強度，北台灣冷，中南部早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫仍有降至10度左右的機率；20日冷空氣漸減弱、氣溫略回升。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，21至23日又有較強的冷空氣南下，不排除有再創入冬最低氣溫的機率，因屬末期模擬，其抵達的時間及強度，各國模式有出入、且持續調整，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131215