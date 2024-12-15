未來一週2波冷空氣 局部地區低溫探10度以下

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署表示，未來一週預計2波冷空氣影響，北部及東北部高溫不到攝氏20度，中南部留意可能有10度以上日夜溫差；18日晚至19日晨、22日晚至23日晨，局部地區低溫可能不到10度。

交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天至17日白天大陸冷氣團減弱，但是早晚仍然偏冷；下一波冷空氣預計17日晚間南下，強度約為東北季風及大陸冷氣團左右，預計影響至19日；20日冷空氣減弱，但21日又一波強度相近的冷空氣南下，預估持續影響至23日。

李名翔指出，冷空氣影響期間，目前預測最冷的時間點為18日晚間至19日清晨、22日晚間至23日清晨，北部低溫約12、13度，西半部普遍低溫約13至15度，中南部日夜溫差大，迎風面或局部近山區平地，可能會有不到10度的低溫。

高溫部分，北部、宜蘭高溫都在20度以下，中南部約23至26度。

降雨方面，李名翔提到，明天白天起大陸冷氣團減弱，但南方雲系北移，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星降雨，中部以北山區、南部地區也有局部短暫雨。

李名翔說，17日起南方水氣減少，主要以迎風面基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨為主；接著，21日下一波冷空氣南下，雨區再擴大為桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

李名翔表示，這2波冷空氣，雖然玉山低溫仍可能降至0度以下，但水氣不盛，降雪的機會不高，不過仍要留意山區積冰或霧淞等現象。（編輯：管中維）1131215