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12/16白天冷氣團減弱 18日起又2波冷空氣影響

2024/12/14 16:14（12/14 16:27 更新）
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大陸冷氣團14日南下，中央氣象署觀測，清晨平地最低溫是新北石碇區攝氏9.6度，氣象署說，各地越晚會越冷。圖為民眾在台北市北投區穿著厚重衣物禦寒。中央社記者徐肇昌攝　113年12月14日
大陸冷氣團14日南下，中央氣象署觀測，清晨平地最低溫是新北石碇區攝氏9.6度，氣象署說，各地越晚會越冷。圖為民眾在台北市北投區穿著厚重衣物禦寒。中央社記者徐肇昌攝　113年12月14日
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（中央社記者汪淑台北14日電）大陸冷氣團今天南下，中央氣象署預報，各地愈晚愈冷，16日清晨才會減弱；18日起可能接連又有2波冷空氣影響台灣。

氣象署說，今天北部、東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷，晚起氣溫續下降，直到16日清晨，苗栗以北及馬祖地區有10度左右低溫。

氣象署預測，16日白天起，大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼，北部、東部及離島金門、澎湖高溫可回升至17到19度，其他地區高溫20度以上。

氣象署指出，18日到20日，北方有大陸冷高壓南下，台灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚涼；21日至23日另一波冷空氣南下，各地氣溫下降；後期冷空氣強度預報不確定性較大。（編輯：李亨山）1131214

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