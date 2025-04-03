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清明連假後2天水氣增 下週升溫南部上看31度

2025/4/3 17:21（4/3 17:29 更新）
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台北市民眾撐傘在松山文創園區逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署表示，明天天氣相對穩定，清明連假後2天水氣漸增，下週起防局部短暫陣雨；今晚明晨北部低溫約攝氏14度，白天可回升至23、24度，下週升溫，北部高溫約28度、南部31度。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天各地多雲到晴，東半部、恆春半島零星短暫雨，午後中南部山區會有零星短暫陣雨。

李名翔說，5日起水氣增加、6日水氣偏多，北部、東半部及恆春半島、中南部山區局部短暫雨的情況逐日增加；7日至10日華南雲系影響，天氣不穩定，南部平地大致為多雲，其他各地區皆有局部短暫陣雨的機會，其中8、9日不排除有局部雷雨發生。

溫度方面，李名翔指出，今晚、明晨仍有輻射冷卻影響，北部低溫約14至16度，其他地區17至20度；5日起氣溫再回升，北部低溫約17、18度，中南部約17至20度。

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高溫部分，李名翔說，本週白天北部高溫約23、24度，中部26、27度，南部約29度；下週起氣溫再往上，各地感受舒適偏暖，北部高溫約25至28度，中部28、29度，南部可達31度左右，若有局部降雨可能會稍微降溫。

李名翔提醒，明天桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣、蘭嶼局部地區要留意局部8級強陣風；6日晚起至8日馬祖地區易有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：李亨山）1140403

氣象署表示，4日天氣相對穩定，清明連假後2天水氣漸增。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署表示，4日天氣相對穩定，清明連假後2天水氣漸增。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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李名翔
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