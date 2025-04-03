4日清明節好天氣掃墓加出遊 高公局估國道9路段易塞車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）明天是清明節，也是連假第2天，中央氣象署預測，各地都是多雲到晴好天氣。高速公路局預估，國道將有大量掃墓及出遊車潮，9處路段易塞車。

高公局今天傍晚發布新聞稿，預估明天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局說，明天各地仍是多雲到晴的好天氣，且適逢清明節，國道將湧現大量掃墓及出遊車潮。

高公局預判明天重點壅塞路段，包括：國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於清晨5時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議於清晨5時前或下午5時後出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括：清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另有單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天國道上午及下午車流量都大，局部路段壅塞；根據高公局傍晚6時35分即時路況資訊，國道車流漸紓解，車速40公里以下路段只有國1南向三義到台中系統。

高公局統計，今天上午國道有3起小客車追撞事故，車流回堵2到3公里，下午也有3起小客車追撞，車流回堵4到8公里。（編輯：李亨山）1140403