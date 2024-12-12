冷空氣南下13日午後越晚越冷 14至16日清晨低溫10度以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象專家吳德榮今天說，明天下午起強冷空氣南下，氣溫下降，越晚越冷，將是入冬以來最強的冷空氣，14日到16日清晨部分平地的最低氣溫將降至攝氏10度以下。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉涼；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天北部、東半部有局部短暫雨，下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降、越晚越冷，14日至16日清晨轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，14日至16日清晨，部分平地的最低氣溫將降至攝氏10度以下，要注意「低溫特報」的發布。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，16日、17日冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。

至於再下一波冷空氣，吳德榮說，南下的時間還不一定、強度差異也很大，各國模式模擬，都還在調整，應持續觀察。（編輯：李淑華）1131212