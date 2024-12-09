零度線到北台灣？氣象署：指1500公尺高空非平地

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（中央社記者張雄風台北9日電）多家媒體報導「850百帕零度線」來到北台灣。中央氣象署今天特別解釋，相關說法指的是1500公尺左右的高空氣溫達攝氏0度，不是平地氣溫，而且因為水氣偏少，高山難見降雪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」分享2張歐美天氣模擬圖，圖說指出歐洲模式850百帕零度線，在北部近海，美國模式模擬圖則顯示，850百帕零度線非常接近北部陸地。

吳德榮指出，14日至17日清晨有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率，台北測站低溫達12度以下，屆時部分平地又有發布「 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 」的條件。

氣象署今天在「報天氣 -中央氣象署」臉書解釋，影響地面氣溫的因素頗為複雜，例如日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量多寡等，所以預報人員通常會使用850百帕（1500公尺高度）溫度場的變化，來觀察冷空氣本身的強度，進而研判影響台灣的程度。

不過，氣象署強調，這也僅是溫度預報的參考指標之一，仍要考量上述各種因素的加加減減才能進一步推估各地的低溫。

氣象署預測，14日起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，水氣略為減少，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說，14至16日北部及東北部天氣轉冷，其他地區天氣轉涼、早晚冷；預估北部平地全天氣溫為12至19度，中部12至23度，南部15至26度，東北部13至17度，東部15至21度，東南部16至23度。

氣象署表示，17至18日冷空氣會逐漸減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。（編輯：陳清芳）1131209