東北季風影響北東濕涼 13日起估強烈冷氣團報到

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（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象專家吳德榮今天說，受到東北季風影響，今明兩天北東濕涼，預估13日起將有下一波冷空氣報到，氣溫逐日下降，預計有機會是今年首波強烈大陸冷氣團。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明兩天「東北季風」影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，9日大氣轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，10，11日天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，12日鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，13日起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，14至16日將達到首波「強烈大陸冷氣團」的條件，屆時部分平地又會有發布「低溫特報」的機率。

吳德榮說，不過，最低氣溫能降到幾度、低溫影響範圍多大，各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。（編輯：謝雅竹）1131207