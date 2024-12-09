吳德榮：10日起回溫 14日轉冷局部地區探10度以下

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮說，今天起轉乾，明天、11日回溫，12日鋒面南下、13日強冷空氣緊接而來，14日至17日清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」機率，局部地區低溫探攝氏10度以下。

根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉11.9度、新北市石碇區12.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起大氣轉乾、氣溫略升，北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼；北部雲量漸減、多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、11日天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提到，12日鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；13日起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷；15日起再轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮說，最新各國模式模擬，14日至17日清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率，台北測站低溫探12度以下，屆時部分平地又有發布「低溫特報」（10度以下）的條件。不過，各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131209