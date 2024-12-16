早安世界》未來一週2波冷空氣 局部地區低溫探10度以下
未來一週2波冷空氣 局部地區低溫探10度以下
未來一週預計受2波冷空氣影響，北部及東北部高溫不到攝氏20度，中南部可能有10度以上日夜溫差。氣象署指出，16日至17日白天大陸冷氣團減弱，但是早晚仍然偏冷。下一波冷空氣預計17日晚間南下，強度約為東北季風及大陸冷氣團左右，預計影響至19日；20日冷空氣減弱，但21日又一波強度相近的冷空氣南下，預估持續影響至23日。（看完整報導）
M1A2T戰車抵台 今日凌晨運抵新竹裝訓部
台灣向美國採購108輛M1A2T戰車，首批戰車由國籍航商貨輪自美國西岸起運，15日凌晨運抵台北港，另有4輛M88A2裝甲救濟車也同步運抵，晚間10時開始卸運作業，16日凌晨2時至5時間透過民間大型拖板車全數轉運至新竹湖口裝訓部，均包裹黑色防水布。根據採購規畫，113年至115年台灣將分別接裝38輛、42輛、28輛。M1A2T如何助益台灣國防？戰車戰術應用帶您一次看懂。（看完整報導）
5大學寒假23日開始 實際放假58天歷年最長
為了與國際接軌，部分大學調整學期週數，台大、台師大、台科大、清大、陽明交大5校目前皆實施1學期16週制，13學年度寒假為今年12月23日至明年2月14日，加上前後例假日，實際放假達58天，是大學歷年放假天數最長的一次。台北大學、暨南國際大學則是今年12月30日開始放寒假到明年2月14日，加上前後的例假日，寒假實際放假天數也長達51天。（看完整報導）
遊客闖阿里山鐵軌拍照 林鐵請警方依公共危險罪送辦
阿里山火車14日上午發生遊客違規至軌道區域遭撞事故，受傷民眾是參加「夢想國際旅行社」帶團活動，林鐵表示，夢想國際旅行社今年9月20日即曾帶團違法行走祝山線前往眠月，當時口頭勸阻不聽，又發生帶團違法行走林鐵軌道，經列車鳴笛示警、廣播，遊客仍不聽勸，帶團者也沒有進行人員管控。林鐵除了依法究責旅行社外，同時也針對違規遊客，將請警方依公共危險罪嫌函送法辦。（看完整報導）
美媒譽鼎泰豐小籠包最強軟實力 與晶片同為台灣象徵
「外交政策」雜誌14日發表一篇「以小籠包為軟實力」長文，說明鼎泰豐崛起、招牌小籠包及台灣菜在地緣政治下牽引出的身分認同。文章指出，對於只剩12個邦交國的台灣來說，鼎泰豐在全球擴張就是軟實力的勝利出擊，與台積電晶片一樣，都是台灣的象徵。掌鼎泰豐北美業務的新世代認為，即使小籠包源於中國，食物仍必須忠於台灣，「也就是我們的起源地」。（看完整報導）
川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動
CNN於15日刊登專文「從國防到晶片，川普讓台灣猜不透」，文中引述觀察家分析，川普下月上任後，台灣肯定須增加國防支出並加強與美互動，以鞏固美方支持。CNN指出，有3位台灣高階安全官員表示，台美之間有明確的溝通管道，無論領導層如何更替，都能討論實質問題，尤其是軍事溝通管道方面。（看完整報導）
日本國中生買麥當勞遭持刀刺殺 1死1傷
日本福岡縣北九州市一間麥當勞，14日晚間發生兩名排隊點餐的國中生遭年約40歲男性犯嫌持刀刺殺。15歲的國三女生因腹部遭刺不幸死亡；受傷的國三男生是死者同校同學，腰部遭刺傷但意識清楚，無生命危險。受傷男學生被送醫時說，「被完全不認識的人刺傷」，警方15日已依殺人事件成立調查本部，全力追緝在逃犯嫌。（看完整報導）
英國正式加入CPTPP 脫歐以來最大規模貿易協定
英國去年簽署CPTPP入會議定書，15日正式成為第12個成員國，這也是是英國脫歐以來最大規模貿易協定。英國政府估計，加入CPTPP可望每年為英國經濟帶來多達20億英鎊的效益。哥斯大黎加將成為下一個準會員國，而印尼也已遞交入會申請書。（看完整報導）
出國旅遊注意 菲律賓退稅新制、韓國免K-ETA再延長
菲律賓日前宣布，未來外籍旅客在指定的商店交易單筆超過3000披索即可退稅，歡迎更多遊客到訪享受購物樂趣；韓國也宣布免申請電子旅行授權系統（K-ETA）期限再延長到明年底，旅客只要填寫入境卡就可以入境韓國。（看完整報導）
專訪／首位日籍國際太空站長若田光一：外太空吃臭豆腐是我夢想
史上第一位日籍國際太空站站長若田光一表示，台灣有衛星、火箭計畫，如果進一步發展載人太空，台灣的科技將在人類開拓太空邊界的過程中貢獻良多，沒有理由不做。若田光一說期盼與台灣合作，利用低地球軌道的微重力環境，實現半導體「太空製造」願景。他也分享來自家鄉的食物總能給予太空人非常大的心理支持，很好奇台灣人會帶什麼食物上太空，笑稱「在外太空吃臭豆腐，簡直是我的夢想。」（看完整報導）
開箱老照片》台灣第二次人口普查
民國55年1月1日行政院設立「戶口普查處」，開始籌備預計在年底實施的人口普查，包括訓練普查員、繪製普查地圖以及製作普查底冊等工作。普查長徐慶鐘於12月16日晚間零時透過廣播宣布普查正式開始，約5萬名普查員出動調查。直到清晨6時，所有人須待在家中，準備好身分證、戶口名簿，點亮燈火等待普查員的到來。（看完整報導）
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- 早安世界》未來一週2波冷空氣 局部地區低溫探10度以下2024/12/16 07:10
- 2024/12/15 07:07
- 2024/12/13 07:15
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