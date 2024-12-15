首位日籍國際太空站長若田光一：外太空吃臭豆腐是我夢想【專訪】

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（中央社記者張璦高雄15日電）史上第一位日籍國際太空站（ISS）站長若田光一接受中央社專訪時表示，台灣有衛星、火箭計畫，建議應該進一步發展載人太空，很好奇台灣人會帶什麼食物上太空，他笑稱「在外太空吃臭豆腐，簡直是我的夢想」。

若田光一日前首度訪台，他在參加台灣太空國際年會期間接受中央社專訪。

1969年，當他只是5歲兒童時，在電視上看到美國阿波羅11號登月成功，開始對宇宙產生憧憬。不過，這對當時的日本人而言，是個遙不可及夢想，因為那時候日本沒有自己的太空人、衛星與火箭，「太空是美國人或前蘇聯人才去得了的地方」。

多虧了國際合作機制，若田光一說，日本參加ISS計畫後，開始有了太空人，政府也大力支持發展太空計畫，數十年後的今天，日本躍升為航太強國，同時也是國際間相當可靠的合作夥伴，美國主導的載人重返月球計畫，將讓日本2名太空人登陸月球表面。

「我看到台灣有相同的潛力」，若田光一告訴中央社記者，台灣在半導體等科技領域領先世界，而要維持科技強國的優勢，載人太空計畫將帶來許多幫助，因為太空人可以在微重力環境中進行大量研究，比如開發可望惠及全球的新藥物和新材料。

若田光一坦言，他在歐美、日本常被問到載人太空能帶來多少經濟利益，因為這樣的計畫確實需投入龐大預算，但他認為，回報不能只用數字衡量，因為在微重力下而獲得的革命性研究成果，將促進一個國家的發展、啟發下一個世代的人才，這些效益都無法量化。

目前台灣已可研製衛星，現在也正進行火箭計畫，若田光一直言，如果進一步發展載人太空，台灣的科技將在人類開拓太空邊界的過程中貢獻良多，沒有理由不做。他透露與台灣學生聚餐時，學生表達對於微重力研究、飛向太空的嚮往，「我希望台灣能支持這股強烈的渴望」。

日本退役太空人若田光一（左）曾在國際太空站（ISS）執行國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群（右）發想的「零重力水渦」實驗提案，兩人相約有朝一日「太空上見」。中央社記者張璦攝 113年12月15日

若田光一在太空停留時間總計達504天18小時35分鐘，創下日本最長紀錄，他也分享在太空生活期間印象最深刻的3件事情。

首先絕對是在歷經多年訓練後的太空飛行任務初登板，若田光一回憶那天日出時分第一次看到地球，藍色海洋讓美麗家園看起來像一顆閃亮的寶石，那份難以言喻的震撼與感動，催生出他堅定想保護地球環境的決心。

若田光一說，他曾執行過2次、一共14小時的太空漫步，雖然非常累人，但透過頭盔面罩的視野，夜晚時若沒有任何光害，清晰可見銀河系、群星和月亮，令他難以忘懷。

同時，在ISS需與不同國家的夥伴合作執行許多具挑戰性工作，他說，「有時我會忘記自己做了什麼，但永遠不會忘記和誰一起完成了哪些事情」，以及一起在太空中慶祝耶誕節、做比薩吃等生活經驗，希望台灣太空人飛向宇宙時，也能感受到這樣的同袍情誼。

雖已從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）退役，若田光一指出，他加入美國太空基礎設施開發商「公理太空」（Axiom Space）擔任亞太地區太空人暨技術長，就是因為仍嚮往飛向太空，或許在不遠的將來，還能看見他身穿公理太空與義大利精品品牌Prada聯名的太空衣，出現在太空站。

身為超級棒球迷的若田光一笑說，希望屆時就能與來自台灣的太空人聊棒球，分享比美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平「二刀流」更厲害的招式，即利用微重力，一人完成投、打、接的「三刀流」。

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若田光一也分享，來自家鄉的食物總能給予太空人非常大的心理支持，他很好奇台灣人會帶什麼食物上太空，並打趣說道，在商業太空發展下，或許之後可以組「亞洲美食聯盟」，把日本納豆、台灣臭豆腐、韓國辛奇，一起帶到太空上共享，「在外太空吃臭豆腐，簡直是我的夢想」。

此外，若田光一曾在ISS上執行國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群發想的「零重力水渦」實驗提案，兩人這次在太空國際年會上相見歡，若田光一並於蔡志群的提案海報上簽名、寫下「很榮幸在ISS的Kibo艙段上執行你的實驗」，更相約有朝一日「太空上見」。（編輯：林淑媛）1131215

日本退役太空人若田光一在國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群的提案海報上簽名，寫下「很榮幸在ISS的Kibo艙段上執行你的實驗」。中央社記者張璦攝 113年12月15日

日本退役太空人若田光一（右）曾在國際太空站（ISS）執行國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群（左）發想的「零重力水渦」實驗提案，兩人這次在台灣太空國際年會上相見歡。中央社記者張璦攝 113年12月15日