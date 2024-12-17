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基隆港國內客運量新高 西岸旅客中心114年招商

2024/12/17 10:52
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（中央社記者余曉涵台北17日電）台灣港務公司今天說，基隆港今年度國內客輪運量截至12月6日已達13.2萬人次，創歷史紀錄。另外，西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計114年第1季公告。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，基隆港的地理位置優越，作為台灣北部的主要港口之一，具有良好的交通網絡和完善的基礎設施，針對馬祖外島與台灣本島間客、貨運補作業及觀光、醫療、工作和教育等轉運作業等方面，建置包含500個座椅。

針對國內線有配置叫號機、取票/購票機5台、販賣機2台，另有設置哺乳室、育嬰室、祈禱室、置物櫃、手機充電站、親子遊憩區及無障礙廁所、免費WIFI上網環境等設施國內線候船大廳，提供「台馬之星」和「新台馬輪」兩艘客貨渡輪旅運服務的全方位支持。

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台灣港務公司說，赴馬祖旅客經由基隆港旅運中心將大量旅客聚集，轉交兩艘渡輪運輸，並享受船上提供包括餐飲的服務，讓旅客在約8至10小時的航程體驗更加愉快，同時也為馬祖軍民提供了一條安全、舒適的返鄉之路。

台灣港務公司說，基隆港的馬祖航線除受天候海象影響之日期外，幾乎天天有航班，目前也正啟動西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計114年第1季公告，未來將能提供更全方位的服務。（編輯：陳政偉）1131217

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