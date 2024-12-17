新北感溫祭活動接力開跑 侯友宜：旅遊首選地

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北感溫祭活動從12月起到明年春季，包含跨河煙火、元旦升旗與年貨市集等逾34項活動，新北市長侯友宜今天說，民眾可到新北體驗山湯與海湯獨特魅力，新北是旅遊首選地。

新北市政府觀光旅遊局今天舉行「2024新北感溫祭」冬季記者會，侯友宜致詞時表示，新北有很多地方好吃、好玩，還可以泡溫泉，今年歲末在淡水河口舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，歡迎民眾到淡水走走。

侯友宜說，新北元旦升旗新店碧潭親子健走活動，一推出就名額秒殺；接續有年貨市集展售會及春紛節等系列活動，希望大家看到新北冬季之美，也到新北走春。

侯友宜特別強調新北有豐富溫泉資源，如金山萬里海底溫泉、烏來美人湯，希望民眾一起泡湯、享用美食，也期待新北觀光業蓬勃發展。

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新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎告訴中央社記者，今年國旅降溫加上風災影響，「業績非常慘澹」，10月颱風災情重創溫泉區，業者積極恢復設備，現在氣溫下降，民眾可以即時泡湯，這一波冷氣團來，業績增加3成，希望政府能繼續協助推廣。

觀光旅遊局表示，今年冬天「新北山海湯」溫泉活動也推出「新北感溫祭集章活動」，讓全國遊客享受更多泡湯趣味。相關資訊可關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：林恕暉）1131217