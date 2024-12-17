雪霸處與7企業團體簽約認養 守護高山生態

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）雪霸國家公園範圍廣達7萬6000餘公頃，雪霸管理處今天與4家企業、3個民間團體簽署認養契約，公私協力挹注經費或人力投入高山生態保育與環境維護，盼有更多合作夥伴加入。

雪霸處舉辦民國114年合作夥伴簽約儀式，雪霸處長林文和與聖石金業有限公司、康博健康生活股份有限公司、王品餐飲集團、星裕國際股份有限公司、台北市出去玩戶外生活分享協會、台灣山盟公益協會等企業團體代表共同簽署合作契約。

雪霸處表示，企業夥伴將透過捐贈經費，推動台灣櫻花鉤吻鮭生態保育、登山安全、環境教育與設施維護工作；民間團體則透過人力認養，推動聖稜線、雪山主峰線、武陵四秀線、志佳陽線等4條登山步道的環境設施維護工作，展現企業與民間團隊對高山生態保育與山林環境永續的重視與熱忱。

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林文和說，雪霸國家公園園區廣達7萬6000餘公頃，政府人力、經費有限，希望挹注民間力量，共同守護高山生態，而自87年起推動認養制度，參與的民間企業、團體持續擴大，無論是經費、人力資源的投入，多元合作推動包括園區步道巡山護管、環境清潔，以及物種保育、環境教育、登山設施維護等面向，成果相當豐碩。

林文和指出，期盼透過雪霸處官網的ESG合作平台，邀請更多合作夥伴加入，持續整合各界資源，共同加入雪霸國家公園經營管理行列。（編輯：方沛清）1131217