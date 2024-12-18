頂大碩班報考人數踴躍 書審、面試取代筆試夯

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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年碩士班第2階段招生開跑，台大、清大、成大等頂大的報考人數都增加，以成大1.8萬人報考居首，還有不少系所開始以書審和面試取代筆試選才。

各大學的碩士班招生分為第1階段的甄試管道和第2階段的考試管道，各校近日陸續完成碩士班2階報名，台灣大學、清華大學、成功大學等頂大的報名人數都增加數百名甚至破千人，以成大增加2792人較多，1.8萬人報考是全國居首。

成功大學教務長沈聖智接受中央社記者訪問時表示，成大這兩年推行跨域學制、以跨域研究帶動跨域教學，讓學生更有機會接觸不同領域，也更有能力在碩班入學考試時，能選擇不同研究方向；以微電子所為例，至少1/3是非電機領域學生報考，甚至還有工業工程專業的學生來報名。

另外，沈聖智提到，以往碩士班第2階段招生都是採筆試，114學年成大首次開放系所可自由選擇用資料審查和面試來取代筆試，推估考生暴增2000多人也可能和這調整有關；透過資料審查和面試，對學生來說有更多嘗試機會，系所選才也更多元、更精準，有助於尋找適合的跨領域學生。

台灣大學114學年碩士班招生管道約1.4萬人報考，比113學年增加逾600人，比率約4.4%；而114學年碩士班甄試管道約1.2萬人報名，則比113學年增加逾千人，增幅約11%。

台灣大學教務長王泓仁觀察，現在學生常會同時報名數個研究所，因此不少學校的碩士班考生人數都有增加；以台大的情況，甄試管道的報名人數增幅大於考試管道，可能是因為甄試以書審和面試為主，對學生來說比較方便準備、有更多嘗試的機會，也可能提升學生的報名意願。

現在台大有部分碩士班在考試管道也以書審和面試取代筆試，王泓仁指出，國外名校的研究所也是以書審或面試招生，這樣招到的學生未必比較差，有些學生不擅長筆試，採用書審和面試，不只能減輕學生準備的負擔，系所也能找到對研究有想法或熱情的學生，學校也會觀察收到的學生是否達到選才要求，並持續檢討和調整招生方式。

清華大學114學年碩士班考試入學逾7000人報名，比113學年增加300多人，甄試管道則增加700多人。清華大學教務長巫勇賢提到，清大碩士班以甄試管道報名人數增幅較大，主因是半導體相關學系透過甄試招生，故吸引較多學生報考。

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巫勇賢分析，甄試管道通常不會有筆試，如半導體相關學系多採用書審和口試，也許對學生來說有吸引力，也可能提升報名意願；但有些學生認為書審和口試比筆試輕鬆，這可能是一種迷思，因為筆試相對單純，但書審和口試看的是長時間表現且更全面，對學生來說其實是更大的挑戰。

巫勇賢表示，由於筆試成績是可能靠補習班補出來的，現在不少理工科系都傾向用書審和口試來挑選學生，因此近年來碩士班的筆試也變少，即使是考試管道，也可能用口試取代筆試。（編輯：李淑華）1131218