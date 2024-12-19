政大辦台捷國際論壇 盼打造旗艦團隊促跨國合作

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（中央社記者許秩維台北19日電）政治大學日前舉辦「台捷人文科學領域國際人才培育合作交流論壇」，推動東西方學術交流，未來也計畫打造「旗艦團隊」，並透過跨國合作，開創超越既有框架的嶄新可能。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大於公企中心舉辦「台捷人文科學領域國際人才培育合作交流論壇」，邀請教育部國家重點領域國際合作聯盟（UAAT）及捷克大學聯盟（ICU）共同參與，匯聚台灣大學、政治大學等12所國內頂尖學術機構學者、政府代表，以及來自捷克查理士大學等5校的學者，總共近60名人士參與。

論壇聚焦「東西方文明互動的動力：衝突還是融合」的核心議題，涵蓋代間學習、電子醫療、第二語言教學環境及跨文化溝通等多元主題；期盼透過跨國合作，凝聚雙邊學術能量，深化東西方交流，為台捷學術合作譜寫嶄新的篇章。

政治大學校長李蔡彥表示，台灣和捷克不僅在地緣政治、歷史背景上有許多相似，更共同追求人權、民主等普世價值；他期待未來能促成雙方更多雙聯學位、跨國研究、與國際會議等實質學術交流，進一步深化雙邊學術連結。

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捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）提到，在科技快速發展的時代，人文與社會科學的重要性不容忽視，捷克長期以來重視學術自由與多元環境的傳統，將為未來雙方合作奠定堅實基礎。

政治大學副校長陳樹衡指出，此次合作不僅是資源整合，更重要的是幫助研究團隊在沒有太多競爭壓力的束縛下，回歸學術研究的根本精神；同時也計畫凝聚8個獨立團隊，打造一支緊密合作的「旗艦團隊」，透過跨國合作，開創超越既有框架的嶄新可能。（編輯：張雅淨）1131219