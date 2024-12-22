北部東部白天偏冷僅15度 留意局部短暫雨

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（中央社台北22日電）中央氣象署今天表示，白天北部、東北部及東部仍偏冷，高溫約攝氏15至18度，其他地區則在20至25度，中南部日夜溫差較大。基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區則有局部短暫雨。

氣象署網站今天發布訊息指出，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫只有12、13度，其他地區約14到16度，沿海空曠地區會更低，預計苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，早起外出請做好保暖工作。

氣象署表示，白天北部、東北部及東部仍偏冷，高溫約15至18度，其他地區則在20至25度，中南部日夜溫差較大，請留意日夜溫度變化，適時調整穿著；離島氣溫，澎湖15至17度、金門11至14度、馬祖9至11度。

降雨方面，氣象署表示，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他地區及澎、金、馬為多雲到晴。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1131222