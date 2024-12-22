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新北宜蘭新竹苗栗低溫特報 石碇清晨僅9.5度

2024/12/22 08:45（12/22 08:56 更新）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象署今天針對新北、宜蘭及竹苗地區發布低溫特報，清晨本島平地最低溫為新北市石碇區攝氏9.5度。氣象專家吳德榮表示，因夜間「輻射冷卻」加成，今晚及明晨部分平地仍有10度左右低溫。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今天上午至晚上，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，新竹、苗栗有局部10度以下（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石碇區9.5度、苗栗縣三灣鄉9.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸冷氣團籠罩，北台灣整天冷，中南部早晚冷。西半部多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。因夜間「輻射冷卻」加成，今晚及明晨部分平地仍有10度左右低溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至24日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升；明天南海擾動的中層雲自西方移入，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部有零星飄小雨的機率；24日中層雲逐漸遠離、西半部天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨；25日氣溫明顯回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，26日另一波鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。27日鋒後強冷空氣南下、氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈濕冷；28日濕冷轉乾冷，29日各地晴朗、乾冷。歐、美模式模擬的冷空氣，強度差異大、都還在調整，應續觀察。

吳德榮提到，30日起至跨年，氣溫明顯回升，無強冷空氣，各地白天晴暖、日夜溫差大。（編輯：謝雅竹）1131222

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