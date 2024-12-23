馬台精品玩具展工作坊 傳遞台灣設計文化元素種子

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（中央社記者黃自強吉隆坡23日專電）台灣雲林二手玩具屋最近赴吉隆坡參與「馬台精品玩具展及工作坊」，館長郭良印表示，期盼透過桌遊、積木等創意玩具，傳遞台灣設計文化元素，讓台灣玩具與大馬童玩激盪出經驗傳承種子。

馬來西亞大聖人文基金會（YKDS）與雲林二手玩具屋21日起在吉隆坡舉辦為期3天的「翻轉玩具@STEAM世代─馬台精品玩具展及工作坊」。

大聖人文基金會長期致力推動人文教育和社區活動。執行長潘永強今天表示，台灣的童玩或木製玩具除了具備遊戲功能外，還富有教育意義。遊戲對孩子成長過程非常重要，能夠透過遊戲活動培養並強化品德、創意、合作與邏輯等各方面能力。

他指出，台灣雲林二手玩具屋在桌遊、積木等創意玩具方面擁有豐富資源，希望未來能在馬來西亞共同建立合作平台，讓當地的小朋友也能感受台灣玩具的魅力。

雲林二手玩具屋館長郭良印以這次合作參展為例，期盼促進兩地交流，並將台灣玩具的設計與製造力，透過合作方式傳播到大馬本地學校和教育機構。

他表示，雲林二手玩具屋在台灣的主要任務是將二手玩具進行交換再利用，希望能將這一概念推廣到馬來西亞。台灣玩具與傳統馬來西亞玩具在文化傳承和設計製造上有所不同，透過玩具交換與課程推廣，讓當地的小朋友理解台灣玩具的設計初衷與邏輯思維。

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郭良印強調，台灣這幾年的教育發展配合科學、科技、工程、藝術和數學為核心的STEAM教育方式，提倡跨域學習與動手學習的精神。小朋友在探索與二手玩具或木製玩具過程中，能夠讓玩具產生不一樣的生命力。

帶著小朋友參觀馬台精品玩具展的馬來西亞人哈里夫（Alif）表示：「這是我們一家人第一次參加這個活動，也首次體驗大馬玩具與台灣玩具的差異。台灣的玩具有助於孩子的動作肢體律動，並激發大腦學習。」（編輯：陳承功）1131223