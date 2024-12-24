四接環評外聘專家 環團推港埠營運、地熱專長

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（中央社記者張雄風台北24日電）針對四接環評外聘專家學者，環團今天提出4人名單，盼凸顯基隆港埠營運、協和電廠轉型地熱發電等可能性；另外喊話經濟部，應就四接國防安全爭議召開「聽證會」，對社會說明。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），環境部針對各界關注的議題，包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人（共6人）擔任專案小組初審專家學者，參與審查。

守護外木山行動小組今天發布新聞稿表示，經協調各單位後，今天正式送出反方推薦名單，分別為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫博士、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡博士、台灣地熱資源發展協會理事長李昭興博士，與前基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民。

守護外木山行動小組召集人王醒之進一步說明，協和四接案已涉亞洲重要商港、郵輪母港基隆港未來的長期營運管理，但「港埠營運」專業推薦方向竟限縮於波浪力學、港埠工程、水工模型試驗等偏工程面的三個子類，卻遺漏「港埠營運管理」，顯忽略社會各界擔憂本開發案將影響基隆港未來營運收益、國家關稅收入與基隆市經濟環境至鉅，希望環評能有更全面的討論。

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此外，王醒之說，配合近來經濟部能源署對「深度節能」與「地熱開採」已有最新規劃，因此邀請地熱專家就新的能源供應計畫，納入協和四接案同步考慮；若確實執行，協和四接開發的必要性應重新評估，並且討論其他替代方案（協和地熱發電）的可能。

王醒之認為，協和四接已引發北台灣國門的國防安全爭議，在兩岸關係緊繃的地緣政治中已經遠遠超出環評委員被賦予的職權，在立法院也是屢屢受關注的焦點；他喊話經濟部應儘速依照行政程序法召開「聽證會」對社會說明，不應該違反比例原則，便宜行事，讓環評機制承擔如此複雜的決策。（編輯：李亨山）1131224